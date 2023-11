436

O Real Madrid anunciou nesta terça-feira (31) a renovação do contrato do atacante brasileiro Vinícius Jr por quatro anos, até 2027.



"O Real Madrid C. F. e Vini Jr. alcançaram um acordo para a ampliação do contrato do jogador, que permanece vinculado ao clube até 30 de junho de 2027", informou a equipe merengue em um comunicado.