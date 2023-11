Atividade industrial na China registra contração em outubro

436

A atividade industrial na China registrou contração em outubro, após uma leve recuperação em setembro, segundo os dados oficiais divulgados nesta terça-feira.



O índice de gestão de compra do setor industrial - um indicador crucial da produção industrial - foi de 49,5 em outubro, abaixo da marca de 50 pontos que separa a expansão da contração, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS).



O indicador atingiu o terreno positivo (50,2) em setembro, depois de cinco meses consecutivos de queda.



"Em outubro (...) a prosperidade do setor industrial voltou manufatureiro voltou a registrar queda", afirmou o NBS.



A segunda maior economia do planeta enfrenta uma recuperação incerta após a pandemia de covid-19, com um consumo interno frágil e uma crise do setor imobiliário que afetam o crescimento.



Pequim anunciou na semana passada que emitirá um trilhão de yuanes (137 bilhões de dólares, 685 bilhões de reais) em títulos soberanos para impulsionar os gastos em infraestruturas, o mais recente de uma série de estímulos econômicos.



A economia da China cresceu 4,9% no terceiro trimestre, acima do esperado. As autoridades do país estabeleceram a meta de 5% para 2023, que seria um dos menores índices em várias décadas.