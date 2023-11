Brasil segue sua ascensão e já está em 2º no quadro de medalhas do Pan, atrás dos EUA

436

O Brasil teve mais um dia prolífico nesta segunda-feira (30) com a conquista de quatro ouros, o que lhe permitiu subir ao segundo lugar no quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos Santiago-2023, atrás do líder isolado Estados Unidos.



O Brasil, que no domingo havia ultrapassado o Canadá e ficado em terceiro, também conseguiu ultrapassar o México, que por sua vez caiu para o quarto lugar ao ser superado também pelos canadenses.



Com os Estados Unidos se isolando do topo do quadro de medalhas com 72 ouros, a briga se concentra no segundo lugar, que agora é ocupado pelo Brasil com 37 ouros, dois a mais que Canadá e México.



--- Quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023:



Ouro Prata Bronze Total



Estados Unidos 72 45 54 171



Brasil 37 47 39 123



Canadá 35 32 38 105



México 35 22 32 89



Colômbia 14 20 14 48



Cuba 11 6 7 24



Peru 7 2 13 22



Chile 6 19 13 38



República Dominicana 6 4 10 20



Equador 4 7 12 23



Argentina 3 15 15 33



Venezuela 3 6 7 16



Eq. Atletas Independentes 3 4 5 12



Uruguai 2 2 2 6



Bolívia 2 1 2 5



Trinidad y Tobago 1 1 1 3



Porto Rico 0 2 7 9



Nicarágua 0 2 0 2



Costa Rica 0 1 4 5



Panamá 0 1 4 5



Haiti 0 1 2 3



Suriname 0 1 0 1



Paraguai 0 0 6 6



Bahamas 0 0 1 1



Bermudas 0 0 1 1



El Salvador 0 0 1 1



Jamaica 0 0 3 3



Nota: Em Santiago-2023, os atletas guatemaltecos participam como atletas independentes (EAI) e sob a bandeira neutra da Panam Sports, devido a uma sanção imposta em 2022 pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) ao comitê local.