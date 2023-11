Petróleo cai apesar do conflito no Oriente Médio

436

Os preços do petróleo caíram nesta segunda-feira (30), na medida em que a expansão da guerra entre Israel e Hamas para outros pontos do Oriente Médio se contém, e apesar de combates na Faixa de Gaza.



O barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa e para entrega em dezembro, caiu 3,34%, para 87,45 dólares.



Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano e para entrega no mesmo mês, perdeu 3,77%, para 82,31 dólares.



Os preços do petróleo estão "sob pressão [...] apesar da intensificação da guerra entre Israel e Hamas", resumiu James Harte, analista da Tickmill.



Combates em terra entre o Hamas e o Exército israelense foram registrados nesta segunda-feira, no 24º dia da guerra desatada pelo violento ataque do Hamas em Israel em 7 de outubro.



Mas, "por ora, os mercados parecem olhar para além dessas informações e estimam que o conflito deve permanecer contido" geograficamente, afirmou Harte.



"Israel conseguiu entrar em Gaza sem realizar uma invasão total" e não há "disparos em massa de mísseis do Hezbollah [do Líbano] para Israel", destacou Robert Yawger, da Mizuho USA.



"Enquanto Estados Unidos, Irã e Arábia Saudita não forem arrastados para o conflito, os corretores estão prontos para reduzir o prêmio de risco de guerra", ou seja, o extra que pagam sobre o preço do petróleo por essa situação.



Por outro lado, o mercado espera atentamente a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, nesta quarta-feira, após sua reunião de dois dias.



Se o Fed der a entender que outro aumento de juros poderia vir rapidamente, no primeiro trimestre do ano, isso poderia desencorajar os deslocamentos e os gastos de consumidores e empresas, levando a uma queda da demanda por petróleo.



MIZUHO FINANCIAL GROUP