Izabela Rodrigues é ouro no lançamento de disco do Pan; Andressa Oliveira fica com a prata

A brasileira Izabela Rodrigues conquistou a primeira medalha de ouro no atletismo nos Jogos Pan-Americanos Santiago-2023, que começaram nesta segunda-feira (30) no Estádio Nacional da capital chilena, com a vitória no lançamento de disco feminino.



Izabela, bicampeã sul-americana, superou com um arremesso de 59,63m a compatriota Andressa de Morais (59,29) e a jamaicana Samantha Hall (59,14m), que ficaram com a prata e o bronze respectivamente.



"Estou muito feliz pela minha primeira medalha de ouro nos meus primeiros Jogos Pan-Americanos", declarou Izabela Rodrigues na zona mista.



"Estou muito orgulhosa que o Brasil tenha conquistado as medalhas de ouro e prata. É maravilhoso", destacou a bicampeã sul-americana.



Izabela sucedeu a cubana Yaimé Pérez, medalhista de ouro em Lima-2019 e última campeã mundial do atletismo cubano com o título de Doha-2019.



A brasileira de 28 anos liderou a competição desde o primeiro lançamento, no qual alcançou a marca vitoriosa de 59,63m.



Andressa de Morais passou para o segundo lugar na quarta tentativa.



Há quatro anos, a brasileira também terminou em segundo lugar nos Jogos Pan-Americanos de Lima, mas acabou perdendo a medalha meses depois por suspensão devido a um doping.