Os Estados Unidos "vão tomar medidas" se o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, descumprir o acordo alcançado com a oposição, afirmou, nesta segunda-feira (30), um porta-voz do Departamento de Estado depois que a Corte Suprema da Venezuela suspendeu "todos os efeitos" das primárias da oposição.



"O governo dos Estados Unidos tomará medidas se Maduro e seus representantes não cumprirem seus compromissos do roteiro eleitoral" com vistas às eleições presidenciais de 2024, declarou o porta-voz à imprensa.