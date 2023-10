Brasileiros em Portugal passam de 400 mil; mais de 150 mil aguardam visto

436

Especialistas apontam que o total de brasileiros vivendo em território luso poderá passar de 1 milhão nos próximos cinco anos (foto: Marieta Cazarré/Agência Brasil)

A comunidade brasileira em Portugal não para de crescer, superando a marca de 400 mil neste mês, e mais de 150 mil esperam pela legalização no país. Os números surpreenderam o governo português, pela velocidade com que vêm crescendo. Especialistas apontam que o total de brasileiros vivendo em território luso poderá passar de 1 milhão nos próximos cinco anos.



A parte que mais interessa aos brasileiros e aos demais imigrantes cabe, desde esta segunda-feira (30/10), à Agência para a Integração, Migrações e Asilo (Aima). É ela, em conjunto com os Institutos dos Registros e do Notariado (IRN), os cartórios locais, que tratará das documentações dos que desejam morar, trabalhar e estudar no país europeu.

Pendências de 347 mil processos

E a agência já começa a operar com uma enorme fatura: 347 mil processos pendentes, a maioria, referente a autorizações de residência e a reagrupamentos familiares, quando algum cidadão autorizado a viver em Portugal deseja estender o benefício a familiares.





O trabalho da nova agência de imigração só tenderá a aumentar, sobretudo, a partir de março de 2024. Por uma razão simples: do dia 13 daquele mês em diante, começarão a vencer os vistos temporários de residência dados a cidadãos dos países da Comunidade de Língua Portuguesa (CPLP). Dos 199 mil documentos emitidos, cerca de 160 mil foram para brasileiros.

Guerra com a Comunidade Europeia

Esses vistos temporários, por sinal, abriram uma guerra entre Portugal e a Comunidade Europeia. No final de setembro último, a entidade abriu um processo contra o país e deu dois meses de prazo para que o governo português explique as razões para as autorizações de residência aos cidadãos da CPLP e justifique os vistos temporários para a procura de empregos no país. Essas autorizações não permitem o livre trânsito pelos países da União Europeia, o Espaço Schengen.





Com sérios problemas demográficos — a população portuguesa vinha encolhendo até 2019, quando voltou a crescer, graças, principalmente, à chegada de brasileiros no país —, Portugal tem facilitado a vida de imigrantes, em especial, a dos brasileiros, que, no entender do governo, são os que mais fácil se adaptam à cultura do país, além de serem ótimos trabalhadores.









Mas, ao mesmo tempo, há o medo de terrorismo na região. Por isso, a Comissão Europeia tem atuado para frear um pouco as ações do governo português . Os europeus não querem que Portugal seja uma porta de entrada liberada para extremistas.

Mutirão para reagrupamento familiar



A nova agência de imigração nasceu com 34 balcões de atendimento espalhados por todo o país. A promessa do governo é de abrir outros 10 postos no espaço de um ano. Além de investir pesado na digitalização dos serviços, especialmente para a renovação dos documentos daqueles que já estão regularizados, serão contratados mais 190 servidores. O orçamento inicialmente previsto é de 81 milhões (R$ 446 milhões).





Leia também: Presença de brasileiros provoca paixão e ódio em Portugal A promessa do presidente da Aima, Luís Goes Pinheiro, é de promover um grande mutirão para reduzir as pendências no primeiro trimestre do próximo ano, com prioridade para o reagrupamento familiar. A meta é envolver autarquias do governo, centros de apoio aos imigrantes e postos itinerantes, como os que foram montados durante a vacinação contra a covid-19.

Até o fim deste ano, será lançado um portal para tratar de pedidos de reagrupamento familiar de residentes mais antigos, dispensando o agendamento telefônico. Também serão feitas parcerias com universidades e instalados balcões de atendimento dentro das Lojas do Cidadão. Hoje, há mais de 1 milhão de estrangeiros vivendo em Portugal, o correspondente a 10% da população.