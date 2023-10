Três migrantes morrem em embarcação ao chegar nas Canárias

436

Dois corpos foram recuperados de uma embarcação com 210 migrantes a bordo perto da ilha espanhola de Tenerife, no arquipélago das Canárias, e um terceiro morreu na chegada, informaram os serviços de emergência nesta segunda-feira (30).



"Há três mortos, dois já estavam na embarcação e o terceiro [morreu] no cais", disse uma porta-voz do serviço de emergência 112 nas Ilhas Canárias.



Outras 12 pessoas foram encaminhadas para centros de saúde, acrescentou a fonte. No barco, avistado ao sul de Tenerife por volta das 07h00 (horário local), viajavam 210 pessoas, incluindo 37 menores, indicou o 112 em sua conta da rede X (antigo Twitter).



Mais cedo, o serviço de Resgate Marítimo havia informado a descoberta desta embarcação 15 quilômetros ao sul de Tenerife, no momento com "dois falecidos" a bordo, e outros ocupantes "em mau estado", sem determinar quantos.



O arquipélago atlântico das Canárias, ao longo da costa do noroeste da África, enfrenta este ano a sua pior crise migratória desde 2006, com uma escalada no número de chegadas de pessoas principalmente da África Subsaariana.



Segundo os últimos números do Ministério do Interior espanhol, o arquipélago atlântico recebeu 23.537 imigrantes entre 1º de janeiro e 15 de outubro, quase 80% a mais do que no mesmo período de 2022.



A rota para as Ilhas Canárias tem sido muito movimentada nos últimos anos devido ao reforço dos controles no Mediterrâneo.