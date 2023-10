GM firma acordo de princípios com sindicato UAW em greve, diz imprensa

436

A montadora americana General Motors (GM) fechou um acordo de princípios com o sindicato automotivo UAW, poucos dias depois de seus concorrentes Ford e Stellantis, também afetadas por uma greve desde meados de setembro, informou a imprensa americana.



A rede de TV CNBC informou que as tratativas se estenderam até o amanhecer desta segunda-feira para fechar o acordo. Os jornais The Wall Street Journal e The Washington Post também afirmam que um acordo foi alcançado, citando fontes próximas às negociações.



Contactada pela AFP, a GM preferiu não comentar e o sindicato não respondeu aos pedidos de comentários.



A Ford chegou a um acordo preliminar na quarta-feira após 41 dias de greve e a Stellantis, três dias depois, no sábado.



O acordo provisório com a Stellantis, após 44 dias de greve que afetou simultaneamente os "três grandes" fabricantes de automóveis de Detroit, inclui um aumento de 25% dos salários até 2028, informou o sindicato em um comunicado.



Esses acordos devem ser ratificados mediante votação dos membros do UAW.



Os valores divulgados são inferiores aos 40% pretendidos pelo presidente do UAW, Shawn Fain, quando o sindicato iniciou a greve em 15 de setembro, na primeira paralisação simultânea da história na Ford, GM e Stellantis.



Mas são bem superiores ao proposto, por exemplo, pela Ford, que, em agosto, ofereceu 9%.



Mais de 45.000 trabalhadores chegaram a estar de greve, como parte de uma estratégia na qual o UAW aumentou gradualmente o número de fábricas alvo de paralisações em busca de melhores condições salariais.



