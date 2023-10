El Salvador declara estado de emergência por tempestade tropical 'Pilar'

436

O Congresso de El Salvador declarou no domingo (30) "estado de emergência em nível nacional" devido à chegada da tempestade tropical Pilar do Oceano Pacífico, prevista para terça-feira (31).



"Declara-se estado de emergência nacional em todo o território da República por um período de 15 dias", afirma o decreto que permite ativar diferentes instituições e mobilizar fundos para enfrentar eventualidades.



Na noite de domingo, a Assembleia Legislativa convocou uma sessão extraordinária para aprovar, com 75 votos a favor, o pedido do presidente Nayib Bukele de decretar o estado preventivo, porque "o risco se generalizou" em todo o país.



Bukele retornou rapidamente para El Salvador de uma visita à Costa Rica por motivos pessoais, para coordenar a emergência que poderá ocorrer com a chegada do fenômeno meteorológico.



A tempestade tropical Pilar se desloca atualmente a 8 em direção à costa de El Salvador, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.



Com 6,6 milhões de habitantes, El Salvador tem 87% de seu escasso território de 20.742 km2 vulnerável a inundações, deslizamentos de terra e tremores constantes.



O país ainda recorda o impacto da tempestade tropical Julia em outubro de 2022, que causou a morte de 10 pessoas, além de perdas milionárias em lavouras de grãos.