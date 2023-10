Ucrânia afirma que atacou sistema de defesa antiaérea russo na Crimeia

436

As forças ucranianas anunciaram nesta segunda-feira (30) que "atacaram com sucesso" uma parte do sistema de defesa antiaérea da Rússia localizado na península da Crimeia.



"As Forças Armadas atacaram com sucesso um alvo estratégico do sistema de defesa antiaérea na costa oeste da Crimeia ocupada", informou nas redes sociais a unidade de comunicação estratégica do Exército da Ucrânia.



As autoridades russas não fizeram nenhum comentário sobre o incidente, mas o canal no Telegram do blogueiro militar Rybar, próximo ao Exército russo e com mais de 1,2 milhão de seguidores, reportou um "ataque coordenado" de Kiev contra a península ucraniana anexada pela Rússia em 2014.



Segundo a mesma fonte, as forças ucranianas lançaram dois mísseis americanos ATACMS (Army Tactical Missile System) perto da localidade de Olenivka, oeste da península.



As tentativas russas de derrubar os mísseis fracassaram, mas os projéteis não provocaram danos importantes, segundo o Rybar.



Pouco depois, três drones navais ucranianos ucranianos foram detectados na costa de Sebastopol, onde se encontra a frota russa do Mar Negro na Crimeia, segundo Rybar. Dois dispositivos foram destruídos, afirmou a mesma fonte.



A Ucrânia intensificou os ataques contra as áreas ocupadas pelas tropas de Moscou e contra o território russo, como parte de sua contraofensiva, iniciada em junho para responder à invasão das forças russas que começou em fevereiro de 2022.