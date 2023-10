Quatro palestinos morrem em incursão do Exército israelense na Cisjordânia

436

Quatro palestinos morreram nesta segunda-feira (30) em uma incursão do Exército israelense em Jenin, norte da Cisjordânia ocupada, informou o Ministério da Saúde palestino.



Segundo a agência de notícias oficial palestina Wafa, "mais de 100 veículos militares e dois buldôzeres" do Exército israelense participaram desta operação em Jenin e no acampamento de refugiados anexo, reduto de grupos islamistas palestinos e alvo frequentes de incursões militares.



Os quatro palestinos falecidos por disparos do Exército tinham entre 23 e 28 anos, segundo o Ministério da Saúde da Autoridade Palestina, que governa a Cisjordânia, ocupada desde 1967 por Israel. Outros nove palestinos ficaram feridos.



Drones do Exército sobrevoaram Jenin durante a incursão, e atiradores foram mobilizados ao redor do principal hospital da cidade. Parte do muro do estabelecimento médico foi demolido pelos buldôzeres, segundo a Wafa.



O Exército israelense não comentou a operação.



Cinco palestinos morreram no domingo (29) em uma operação do Exército israelense na Cisjordânia, segundo as autoridades palestinas.



O Ministério da Saúde afirmou que quase 120 palestinos morreram na Cisjordânia atingidos por tiros soldados ou colonos israelenses desde o início da guerra entre Hamas e Israel, iniciada em 7 de outubro com o violento ataque do movimento islamista palestino em território israelense.