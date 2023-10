ONU: RD Congo registra 6,9 milhões de deslocados internos

436

O número de deslocados internos na República Democrática do Congo (RDC) atingiu o recorde de 6,9 milhões de pessoas, informou a ONU nesta segunda-feira.



"Com o conflito em curso e a escalada da violência, a RDC enfrenta uma das maiores crises de deslocamento interno", alertou em um comunicado a Organização Internacional para as Migrações (OIM), uma agência da ONU.



O conflito entre os rebeldes do Movimento 23 de Março (M23) e as milícias leais ao governo se intensificou na província de Kivu Norte, leste do país, desde o início de outubro, em particular ao norte da capital provincial, Goma.



A OIM informou que a maioria dos deslocados, quase 5,6 milhões de pessoas, vive nas províncias de Kivu do Norte, Kivu do Sul, Ituri e Tanganyika.