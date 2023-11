Número de mortos em ataque contra Testemunhas de Jeová na Índia sobe para três

436

O balanço de mortes em um ataque com explosivos durante uma cerimônia das Testemunhas de Jeová no sul da Índia subiu para três, informaram as autoridades.



O ataque aconteceu no domingo durante uma cerimônia que reuniu mais 2.000 pessoas no Centro de Convenções Internacionais Zamra, na cidade de Kalamassery.



"A investigação preliminar mostra que o ataque foi provocado pela explosão de uma bomba de fabricação caseira", afirmou o chefe de polícia local, Darvesh Saheb.



Um homem se entregou à polícia depois de publicar uma mensagem de vídeo nas redes sociais, também transmitida pela televisão, na qual afirmava ser um antigo membro do culto cristão.



Duas mulheres morreram no domingo e uma adolescente de 12 anos não resistiu aos ferimentos e faleceu algumas horas depois, informou uma fonte da polícia.