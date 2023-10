Manifestantes anti-israelenses tomam aeroporto na república russa do Daguestão

436

Dezenas de manifestantes invadiram, neste domingo (29), o aeroporto de Makhachkala, capital da república russa do Daguestão, de maioria muçulmana, após o anúncio de que um avião procedente de Israel estava chegando.



Várias pessoas teriam ficado feridas na ação, segundo o ministério da Saúde desta república do Cáucaso.



Os distúrbios levaram o controlador aéreo russo, Rosaviatsia, a suspender todos os voos com origem e destino neste terminal.



"Após a invasão de indivíduos não identificados na área de tráfego, decidiu-se fechar temporariamente o aeroporto para pousos e decolagens", informou a entidade, acrescentando que forças de segurança foram enviadas para o local.



Segundo os veículos de comunicação russos Izvetsia e RT, a multidão ocupou o teto do terminal e invadiu a pista do aeroporto nesta cidade do Cáucaso. Vídeos no Telegram mostram dezenas de pessoas forçando a entrada do aeroporto e tentando controlar os veículos que deixavam o local.



Israel urgiu às autoridades russas a "proteger" seus cidadãos.



As autoridades do Daguestão pediram que os manifestantes encerrassem suas "ações ilegais" e à noite (tarde no Brasil), informaram que as forças de ordem tinham retomado o "controle" da situação.



"Como resultado do incidente no aeroporto de Makhachkala, há [pessoas] feridas, que estão recebendo assistência médica", informou no Telegram o Ministério da Saúde do país.