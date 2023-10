Ana Marcela Cunha diz que confia na segurança da natação olímpica no rio Sena

436

A nadadora brasileira Ana Marcela Cunha, atual campeão olímpica da natação em águas abertas, disse neste domingo (29) que confia na segurança da realização da prova dos Jogos de Paris 2024 no rio Sena, onde várias competições foram suspensas em agosto devido à má qualidade da água.



A menos de um ano dos Jogos (26 de julho - 11 de agosto de 2024), uma prova da Copa do Mundo de águas abertas foi cancelada por não existirem garantias suficientes para preservar a saúde dos participantes, um desafio que os organizadores esperam resolver antes dos Jogos.



"Acho que, depois do que aconteceu este ano, com certeza" será uma prova segura, disse Ana Marcela à AFP depois de ficar com a medalha de prata na prova dos 10 km em águas abertas dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023.



A suspensão da competição em agosto "foi um portante para nós e para os organizadores, porque agora é necessário que haja um plano B" para este tipo de situação, ressaltou a brasileira, que espera uma prova "muito difícil" em Paris.



"Vai ter muita correnteza no rio, mas para nós são 10 km, seja com a água fria ou quente, rio ou mar", comentou.



Na prova dos Jogos de Paris, programada para o dia 8 de agosto do ano que vem, Ana Marcela espera se tornar a primeira nadadora - homem ou mulher - a ganhar dois ouros olímpicos consecutivos na modalidade.



Neste domingo, a brasileira não conseguiu o bicampeonato pan-americano, ao chegar atrás da americana Ashley Twichell na lagoa Los Morros (San Bernardo), ao sul de Santiago.



Ana Marcela, que passou por cirurgia no ombro em novembro, reconheceu que demorou a se adaptar ao uso do traje neoprene - obrigatório devido à temperatura da água de 17 graus -, com o qual não competia havia meses.