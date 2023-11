436

O tenista canadense Felix Auger-Aliassime, número 19 do mundo, foi campeão do ATP 500 da Basileia neste domingo (29), ao derrotar na final o polonês Hubert Hurkacz (11º).



Auger-Aliassime fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de por 7-6 e 7-6 em uma hora e 52 minutos.



Este é o primeiro título na temporada do canadense de 23 anos, que tinha levantado um troféu pela última vez justamente na Basileia, em 2022.



A seca de títulos levou Auger-Aliassime a cair da sexta posição para a 19ª no ranking da ATP.



-- ATP 500 da Basileia - Simples masculino - Final



Felix Auger-Aliassime (CAN) x Hubert Hurkacz (POL) 7-6 7-6