Morte inesperada de Matthew Perry, estrela de Friends, gera comoção

436

O choque pela surpreendente morte de Matthew Perry, a atribulada estrela da série de sucesso "Friends", se espalhou de Hollywood para seu país de infância, o Canadá, onde o primeiro-ministro Justin Trudeau disse que o mundo lembrará sua "alegria".



Perry, de 54 anos, era conhecido mundialmente por sua interpretação do brincalhão Chandler Bing em "Friends", a sitcom que durou 10 temporadas entre 1994 e 2004.



Os socorristas encontraram Perry inconsciente em uma jacuzzi em sua casa em Los Angeles no sábado e não conseguiram reanimá-lo, disseram fontes policiais ao jornal Los Angeles Times.



A polícia confirmou que havia aberto uma "investigação pela morte de um homem de cerca de 50 anos".



Perry, cujo personagem sarcástico e meigo fez milhões rirem, lidou com vários e graves problemas de saúde por anos. Mas a sua morte inesperada foi como um balde de água fria para aqueles que o conheceram.



"Ele trouxe muita alegria para centenas de milhões de pessoas em todo o mundo com seu tom cômico perfeito e sua ingenuidade irônica", publicou a NBC, que transmitia "Friends", em sua conta X (antigo Twitter).



No Canadá, onde Perry cresceu, Trudeau chamou a notícia de "chocante".



"Nunca esquecerei os jogos que costumávamos jogar no pátio da escola e sei que as pessoas de todo o mundo nunca esquecerão a alegria que lhes trouxe", publicou Trudeau em X.



O time de hóquei no gelo Ottawa Senators, do qual Perry era torcedor, o chamou de "um dos filhos mais orgulhosos de Ottawa".



Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer, as outras co-estrelas de "Friends", não reagiram publicamente até o momento.



Após a revelação de sua morte, a atriz Mira Sorvino, que contracenou com Perry na produção televisiva "Vidas Paralelas" (1994), publicou nas redes: "Ah, não!!! Que você encontre paz e felicidade no Céu, fazendo todos rirem", acrescentou.



- Dor por trás do riso -



"Friends" narrou durante dez anos a vida de seis nova-iorquinos na fase adulta, suas histórias de amor e suas carreiras. Foi um dos pilares da alardeada programação da NBC nos anos 90 e início dos anos 2000 e foi visto em todo o mundo.



Mas apesar de pregar uma peça atrás da outra (e ganhar fortuna), Perry era dominado pela angústia. O popular ator frequentou diversas clínicas de reabilitação para combater a dependência em analgésicos e álcool.



Em 2018, ele ainda sofreu uma grave perfuração de cólon devido ao uso de drogas, o que exigiu sete horas de cirurgia e carregar uma bolsa de colostomia por vários meses.



Em seu livro de memórias "Friends, Lovers, and That's So Terrible" ("Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível", no Brasil), publicado no ano passado, Perry descreveu a desintoxicação dezenas de vezes e o gasto de milhões de dólares em repetidas tentativas de ficar sóbrio.



Ele dedicou o livro a "todos os que sofrem" e escreveu no prólogo: "Eu deveria estar morto".



"As pessoas ficariam surpresas ao saber que estou praticamente sóbrio desde 2001, exceto por cerca de 60 ou 70 pequenos acidentes ao longo dos anos", escreveu ele.



O TMZ, uma publicação de celebridades que inicialmente deu a notícia no sábado, disse que nenhuma droga foi encontrada no local.



Tanto o LA Times quanto o TMZ indicaram que não havia evidências de crime, citando fontes anônimas.



- "Eu era um garoto estúpido" -



Perry nasceu em Massachusetts em 1969 e cresceu entre Montreal e Los Angeles depois que seus pais se separaram.



Seu pai era um ator americano e sua mãe uma jornalista canadense que trabalhou como assessora de imprensa do então primeiro-ministro Pierre Trudeau, pai de Justin Trudeau.



Durante sua aparição no programa de TV Jimmy Kimmel, Perry admitiu que não estava muito orgulhoso de uma lembrança de sua infância: como ele e um amigo implicaram com seu colega de escola, Justin Trudeau.



"Nós dois batemos nele. Acho que ele estava se destacando em um esporte que nós não estávamos, então foi só ciúme", disse.



"Não estou me gabando disso, é terrível. Eu era um garoto estúpido".



Quando adolescente, Perry foi uma estrela do tênis classificada nacionalmente no Canadá antes de se mudar permanentemente para a Califórnia e começar a atuar.



Na década de 1980, ele teve papéis especiais em programas populares como "Charles in Charge" e "Growing Pains".



Ele foi o último ator principal, e o mais jovem, a ser escalado para "Friends".



Perry e seus colegas de elenco negociaram juntos um milhão de dólares (mais de 5 milhões de reais) cada por episódio no final de sua popular série de 236 episódios.



Em um sinal de que continuou a ser um fenômeno de audiência, os seis atores supostamente embolsaram US$ 2,5 milhões (mais de 12,5 milhões de reais) cada por um programa sobre seu reencontro em 2021.



Mas o discurso confuso de Perry naquela transmissão levantou preocupações entre os fãs.



Ele surpreendeu seus colegas de elenco ao dizer que sofreu forte ansiedade "todas as noites" durante a gravação do seriado. Perry apareceu em filmes como "Porque o Amor Enlouquece (1997)" ao lado de Salma Hayek e "False Appearances (2000)" com Bruce Willis.



Ele foi indicado a cinco Emmys, incluindo dois por participações especiais na série "The West Wing", mas nunca ganhou o prestigiado prêmio televisivo.