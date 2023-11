Monaco perde para Lille e PSG sobe para vice-liderança no Francês

436

O Paris Saint-Germain venceu com dificuldades o Brest por 3 a 2 neste domingo (29), mas aproveitou a derrota do Monaco para o Lille por 2 a 0 para assumir a vice-liderança do Campeonato Francês, cujo novo líder após a 10ª rodada é o Nice.



O PSG sofreu principalmente no segundo tempo e ficou com os três pontos graças a um gol de pênalti de Kylian Mbappé pouco antes do apito final (88').



"O jogo mudou por completo depois do primeiro gol do Brest. O segundo tempo foi o pior desde que estou no PSG. O Brest foi muito melhor, dominando o jogo aéreo, com muitos cruzamentos, e não seria surpresa se eles tivessem vencido", admitiu o técnico do time parisiense, Luis Enrique.



O jovem meia de 17 anos Warren Zaïre-Emery abriu o placar para o PSG (16') e Mbappé ampliou no primeiro tempo (28').



Pouco antes do intervalo, o Brest diminuiu com Steve Mounié (43') e o empate veio no início do segundo tempo, com Jérémy Le Douaron (52').



Na reta final, Mbappé decidiu para o time parisiense em cobrança de pênalti, assinalado pelo árbitro após Randal Kolo Muani sofrer falta dentro da área.



O PSG soma agora 21 pontos, um atrás do Nice, que na sexta-feira derrotou o Clermont-Ferrand por 1 a 0.



Por sua vez, o Monaco, que era o líder antes do início da rodada, caiu para terceiro (20 pontos) após sua derrota por 2 a 0 para o Lille (4º), que foi às redes com Ivan Cavaleiro (32') e Bafodé Diakité (42').



A rodada termina neste domingo com um clássico do futebol francês: Olympique de Marselha e Lyon, dois times que estão em crise na temporada.



-- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Francês e classificação:



- Sexta-feira:



Clermont-Ferrand FC - Nice 0 - 1



- Sábado:



Reims - Lorient 1 - 0



Lens - Nantes 4 - 0



- Domingo:



Brest - PSG 2 - 3



Metz - Le Havre 0 - 0



Montpellier - Toulouse 3 - 0



Lille - Monaco 2 - 0



Rennes - Strasbourg



(16h45) Olympique de Marselha - Lyon



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Nice 22 10 6 4 0 11 4 7



2. PSG 21 10 6 3 1 23 9 14



3. Monaco 20 10 6 2 2 23 14 9



4. Lille 18 10 5 3 2 14 10 4



5. Reims 17 10 5 2 3 16 12 4



6. Brest 15 10 4 3 3 11 11 0



7. Nantes 14 10 4 2 4 16 19 -3



8. Olympique de Marselha 12 9 3 3 3 12 12 0



9. Lens 12 10 3 3 4 12 13 -1



10. Montpellier 11 9 3 3 3 15 11 4



11. Rennes 11 9 2 5 2 15 12 3



12. Toulouse 11 10 2 5 3 11 13 -2



13. Le Havre 11 10 2 5 3 10 12 -2



14. Lorient 10 10 2 4 4 15 20 -5



15. Strasbourg 10 9 3 1 5 8 14 -6



16. Metz 9 10 2 3 5 8 16 -8



17. Clermont-Ferrand FC 5 9 1 2 6 7 14 -7



18. Lyon 3 9 0 3 6 7 18 -11