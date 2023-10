Queda de avião deixa 12 mortos no Acre

436

Doze pessoas, incluindo uma bebê, morreram, na manhã deste domingo (29), após o avião em que viajavam ter caído em Rio Branco, capital do Acre, informaram as autoridades.



O governo do estado indicou que a aeronave de "pequeno porte, modelo Caravan" caiu próximo ao aeroporto da cidade pouco depois de decolar.



"Dez passageiros, sendo nove adultos e uma bebê, e dois tripulantes, piloto e copiloto, totalizando 12 pessoas, não resistiram ao grave acidente e morreram no local", segundo a nota do governo acreano.



Os ocupantes morreram carbonizados, acrescentou o governo do estado, que abriu uma investigação.



Segundo a imprensa local, o avião de pequeno porte explodiu com a queda, o que provocou um incêndio em uma região de mata.



O acidente ocorreu em um local de difícil acesso, o que dificulta os trabalhos dos bombeiros e socorristas.



Muitos dos passageiros do voo privado voltavam de atendimento médico e estavam indo para o Amazonas, de acordo com a imprensa local.



Em setembro, 14 pessoas morreram na queda de um avião, enquanto tentava aterrissar em meio a um temporal em Barcelos, no Amazonas.