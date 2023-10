Ana Marcela fica com a prata na natação em águas abertas do Pan; Viviane Jungblut é bronze

436

Ana Marcela Cunha, campeã olímpica nos Jogos de Tóquio em 2021, ficou com a medalha de prata na natação em águas abertas dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 neste domingo (29), que teve a também brasileira Viviane Jungblut conquistando o bronze.



A campeã foi a americana Ashley Twichell, que dominou grande parte dos 10 quilômetros da prova até cruzar a linha de chegada com o tempo de 1h57m16s nas águas da lagoa Los Morros (San Bernardo), ao sul da capital chilena.



Ana Marcela, que também foi campeã no Pan de Lima 2019, chegou 13.0s depois da americana, cuja diferença para Viviane foi de 34.7s.



Twitchell, de 34 anos, conquistou seu primeiro ouro no Pan, depois de planejar encerrar a carreira após os Jogos Olímpicos de Tóquio, onde ficou em sétimo lugar.



A nadadora de Nova York, que deu à luz seu primeiro filho em maio de 2022, decidiu retomar este ano sua carreira nas águas abertas, modalidade em que foi campeã mundial em 2017 na prova de 5 km.



Já Ana Marcela, de 31 anos, grande favorita ao ouro, fica sem renovar o título no Pan.



-- Natação em águas abertas feminina do Pan de Santiago-2023:



1. Ashley Twichell (USA) - ouro



2. Ana Marcela Cunha (BRA) - prata



3. Viviane Jungblut (BRA) - bronze