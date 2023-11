Matthew Perry, astro de 'Friends', morre aos 54 anos (imprensa)

436

O ator americano Matthew Perry, de 54 anos, um dos astros do seriado televisivo de grande sucesso "Friends", foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles, reportou a imprensa americana neste sábado (28).



Os socorristas encontraram Perry sem sinais de vida em uma jacuzzi em sua casa em Los Angeles e não conseguiram reanimá-lo, disseram as autoridades ao Los Angeles Times.



"Respondemos às 16h10... esta é uma investigação sobre a morte de um homem na casa dos cinquenta anos", disse um porta-voz da polícia de Los Angeles, sem confirmar o nome do falecido.



Um porta-voz do Corpo de Bombeiros confirmou que eles responderam a uma "emergência aquática" que poderia se referir a uma "piscina, spa, jacuzzi ou fonte", mas não pôde confirmar os relatos de afogamento do ator.



A rede americana NBC, que transmitiu "Friends" por quase uma década, confirmou a morte.



"Estamos extremamente tristes com a morte prematura de Matthew Perry", disse a NBC em uma publicação na rede social X (antigo Twitter).



"Ele trouxe muita alegria para centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo com seu tom cômico perfeito e humor irônico. Seu legado durará por inúmeras gerações", afirmou a rede.



Perry ficou famoso por interpretar Chandler Bing da popular série "Friends", da emissora NBC, exibida durante dez temporadas, entre 1994 e 2004.



O popular ator passou por problemas de saúde e dependência. Ele ainda sofreu uma grave perfuração de cólon devido ao uso de drogas, o que exigiu sete horas de cirurgia, e carregou uma bolsa de colostomia por vários meses.



"Deveria estar morto", admitiu Perry no prólogo do seu livro de memórias "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" ("Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível", no Brasil).



Perry dedicou seu livro a "todos os sofredores lá fora" e contou ter feito tratamentos de desintoxicação 65 vezes e gasto cerca de US$ 9 milhões (R$ 44 milhões, na cotação atual) na tentativa de se manter sóbrio.



"As pessoas ficariam surpresas em saber que estou praticamente sóbrio desde 2001, exceto por cerca de 60 ou 70 pequenos acidentes ao longo dos anos", escreveu ele.



- "Dulce y atormentada alma" -



O site TMZ reportou que não foram encontradas drogas no local. Segundo o site, Perry foi encontrado por seu assistente, que chamou o serviço de emergência.



Tanto o LA Times quanto o TMZ disseram que não havia indícios de crime, citando fontes anônimas.



Os colegas de Hollywood reagiram rapidamente à notícia.



"Ah, não!!! Matthew Perry!! Sua alma doce e atormentada!!", escreveu Mira Sorvino, que co-estrelou com Perry na produção "Vidas Paralelas".



A produtora de "Friends", Warner Bros. TV, postou: "Estamos arrasados ao saber do falecimento de Matthew Perry".



Perry, de 54 anos, nasceu em Massachusetts em 1969 e foi criado entre Montreal e Los Angeles após a separação de seus pais, um ator americano e uma jornalista canadense que foi secretária de imprensa do ex-primeiro-ministro Pierre Trudeau.



No sábado, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, filho de Pierre, disse que a morte de Perry é "chocante e triste".



"Nunca esquecerei os jogos que costumávamos jogar no pátio da escola e sei que as pessoas ao redor do mundo nunca esquecerão a alegria que lhes trazia", publicou Trudeau no X.



Quando adolescente, Perry foi uma estrela do tênis classificada nacionalmente no Canadá, antes de se mudar permanentemente para a Califórnia e começar a atuar.



Na década de 1980, ele teve papéis especiais em séries populares como "Charles in Charge" e "Growing Pains".



- "Friends" -



Em "Friends", foi o último e mais jovem dos principais atores selecionados.



Seu personagem, o mais sarcástico e espirituoso do grupo, mas também desajeitado e inseguro, rapidamente se tornou o favorito dos fãs.



Perry e seus colegas de elenco - Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer - negociaram cada um US$ 1 milhão (4,9 milhões de reais na cotação atual) por episódio no final de sua série de grande sucesso, de 236 episódios.



Em um sinal do sucesso do seriado, cada um deles ganhou US$ 2,5 milhões (12,3 milhões de reais na cotação atual) por um episódio de reencontro em 2021.



Durante esta transmissão, Perry levantou preocupações sobre suas dificuldades de desabafar e surpreendeu seus colegas ao admitir ter sofrido "todas as noites" com episódios de forte ansiedade durante as gravações.



Além de "Friends", ele também atuou no cinema em filmes como "E Agora, meu amor?" e "Meu Vizinho Mafioso".



Ele foi indicado a cinco prêmios Emmy, dois por participações especiais em "Nos Bastidores do Poder", embora nunca tenha recebido nenhum prêmio de prestígio na televisão.



Os agentes do ator, que nunca se casou, não responderam às perguntas da AFP até o momento.