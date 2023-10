Três palestinos morrem pelo exército israelense na Cisjordânia ocupada (ministério palestino)

436

Três palestinos morreram na manhã deste domingo (29) por disparos do Exército israelense durante vários ataques militares na Cisjordânia ocupada, de acordo com o Ministério da Saúde da Autoridade Palestina.



Os três palestinos morreram em Beit Rima, na região de Ramallah, em Tamun e no campo de refugiados de Askar, no norte da Cisjordânia, segundo o ministério.



O Exército israelense disse que seus soldados "abriram fogo em resposta" depois de serem alvo de coquetéis molotov durante uma "operação antiterrorista" em Beit Rima.



Em Askar, ocorreram "trocas de tiros" entre homens armados palestinos e uma força israelense que entrou no terreno "para demolir a casa" de um ativista, segundo a mesma fonte.



O Exército também relatou confrontos armados com ativistas palestinos durante uma operação para prender palestinos procurados na região de Jenin, onde Tamoun está localizado.



Mais de 110 palestinos morreram na Cisjordânia em operações do Exército israelense desde o início, em 7 de outubro, da guerra na Faixa de Gaza entre o Hamas e Israel, desencadeada pelo ataque sem precedentes do movimento palestino contra Israel.



A situação na Cisjordânia, ocupada por Israel desde 1967, já era tensa antes desta guerra, com incursões periódicas das forças israelenses e uma intensificação de ataques de colonos israelenses à população palestina.



No sábado, um apanhador de azeitonas palestino de 40 anos foi assassinado por um colono israelense em um vilarejo próximo a um assentamento na região de Nablus, segundo o Ministério da Saúde e o prefeito da cidade.