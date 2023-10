Matthew Perry, astro de 'Friends', morre aos 54 anos (imprensa)

436

O ator americano Matthew Perry, de 54 anos, um dos astros do seriado televisivo de grande sucesso "Friends", foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles, reportou a imprensa americana neste sábado (28).



Fontes policiais informaram ao jornal Los Angeles Times que Perry foi encontrado inconsciente na banheira de hidromassagem de sua casa em Los Angeles.



O LA Times e o site TMZ, os primeiros a dar a notícia, informaram que não havia quaisquer sinais de ato criminoso no local, segundo fontes anônimas.



O site TMZ também reportou que não foram encontradas drogas no local.



Perry ficou famoso por interpretar Chandler Bing da popular série "Friends", da emissora NBC, exibida durante dez temporadas, entre 1994 e 2004.



Perry lutou por anos com a dependência em analgésicos e álcool, e em várias ocasiões frequentou clínicas de reabilitação.



Durante a recente reunião televisionada de "Friends", Perry surpreendeu seus companheiros de elenco, ao admitir ter sofrido de ansiedade severa "toda noite" durante as filmagens.



Além de "Friends", Perry também atuou no cinema em filmes como "E Agora, meu amor?" e "Meu Vizinho Mafioso".