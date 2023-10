Leclerc faz a 'pole position' do GP do México de F1

436

O piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, fez neste sábado (28) a 'pole position' para o Grande Prêmio do México de Fórmula 1, que será disputado no domingo no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México.



Com o tempo de 1:17.166, Leclerc superou seu companheiro de equipe, o espanhol Carlos Sainz, e o holandês Max Verstappen (Red Bull).



Esta é a quarta 'pole' do monegasco na temporada e a 22ª em sua carreira. Também é a segunda no México, depois de conseguir em 2019.



"Tivemos um pouco de sorte na terceira sessão porque encontramos coisas que nos ajudaram a melhorar o desempenho", comentou Leclerc após o treino. "Estou muito feliz e muito animado".



"São muitas pole positions, mas preciso convertê-las em vitórias e vou tentar isso amanhã", acrescentou.



- Verstappen investigado -



No início da sessão, o termômetro marcava 25 graus, com a temperatura em 46 graus na pista.



O dinamarquês Kevin Magnussen marcou o primeiro tempo do Q1 com 1:19.730, que logo foi superado pelo espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin (1:19.604).



Até que surgiram os carros da Red Bull. O mexicano Sergio Pérez reduziu o tempo para 1:18.553 e Max Verstappen deixou em 1:18.099.



O holandês, que dominou os três treinos livres, saiu determinado a buscar a pole, será investigado por bloquear o pit lane no Q1, que teve eliminados o francês Esteban Ocon (Alpine), o dinamarquês Kevin Magnussen (Haas), o canadense Lance Stroll (Aston Martin), o americano Logan Sargeant (Williams) e o britânico Lando Norris (McLaren).



- Mercedes brilha no Q2 -



O Q2 começou com o mexicano Sergio Pérez (Red Bull) marcando o tempo de 1:18.124, que não demorou para ser melhorado por Verstappen (1:17.625).



Tanto na primeira quanto na segunda parte da classificação, o australiano Daniel Ricciardo (AlphaTauri) e o austríaco Oscar Piastri (McLaren) mostraram que estavam na disputa para largar nas duas primeiras filas do grid.



Em 2018, Ricciardo conquistou a pole position no México, enquanto Piastri só conheceu o Autódromo Hermanos Rodríguez nesta temporada de 2023.



De repente, surgiram as Mercedes, que passaram quase despercebidas nos treinos livres, mas brilharam no Q2: Lewis Hamilton foi o primeiro (1:17.571) e George Russell o terceiro (1:17.673).



Os eliminados foram o francês Pierre Gasly (Alpine), o alemão Nico Hülkenberg (Haas), o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), o tailandês Alexander Albon (Williams) e o japonês Yuki Tsunoda (AlphaTauri).



- Ferrari mostra sua força -



Pérez começou dominando o Q3 (1:17.788), que no domingo vai buscar sua primeira vitória correndo em casa.



Depois, a pole provisória passou para as mãos de Verstappen (1:17.286), que vai tentar estabelecer o recorde de maior número de vitórias em uma temporada na F1, com 16.



Em seguida, a Ferrari mostrou sua força com Leclerc e Sainz. O monegasco superou o tempo do holandês da Red Bull por menos de um décimo de segundo.



"Há muito pouca aderência nesta pista porque a altitude é bastante elevada - 2.240 metros acima do nível do mar -, quando tentamos pressionar, notamos que o chão estava muito escorregadio e foi difícil, mas estamos perto e teremos uma corrida com muitas voltas", analisou Verstappen.



A largada do Grande Prêmio do México de Fórmula 1 está programada para as 17h00 (horário de Brasília) de domingo. A prova terá 71 voltas.



-- Grid de largada do Grande Prêmio do México de Fórmula 1:



- 1ª fila:



Charles Leclerc



Carlos Sainz



- 2ª fila:



Max Verstappen Bull)



Daniel Ricciardo Bull)



-3ª fila:



Sergio Pérez Bull)



Lewis Hamilton



- 4ª fila:



Oscar Piastri



George Russell



- 5ª fila:



Valtteri Bottas Romeo-Ferrari )



Guanyu Zhou Romeo-Ferrari )



- 6ª fila:



Pierre Gasly



Nico Hülkenberg



- 7ª fila:



Fernando Alonso Martin-Mercedes)



Alexander Albon



- 8ª fila:



Yuki Tsunoda Bull)



Estéban Ocon



- 9ª fila:



Kevin Magnussen



Lance Stroll Martin-Mercedes)



- 10ª fila:



Lando Norris



Logan Sargeant