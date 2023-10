436

O ministério da Saúde da Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, informou no domingo (noite de sábado, 28, no Brasil) que mais de 8.000 pessoas morreram neste território palestino nos bombardeios de Israel desde o início da guerra.



"O balanço de mortos vinculados à agressão israelense supera os 8.000 e metade é de crianças", informou o ministério à AFP na primeira hora de domingo (horário local). O balanço anterior, divulgado no sábado de manhã, era de 7.703 mortos.