Juventus vence Verona com gol nos acréscimos e é líder provisória do Italiano

Graças a um gol nos acréscimos de Andrea Cambiaso, a Juventus conseguiu uma vitória suada em casa sobre o Hellas Verona por 1 a 0 neste sábado (28) e subiu provisoriamente para a liderança do Campeonato Italiano.



Quando tudo parecia se encaminhar para um empate sem gols em Turim, Arkadiusz Milik acertou uma cabeçada na trave e, no rebote, Cambiaso mandou a bola para as redes, garantindo a vitória da 'Velha Senhora'.



"Foi um gol enorme, uma vitória muito importante. Estamos agora no topo e vamos aproveitar, pelo menos durante algumas horas", declarou Cambiaso à Sky Sports. "São três pontos importantes e merecidos, mas é preciso manter a calma e continuar assim se quisermos alcançar nosso objetivo".



Com 23 pontos, a Juventus dorme na primeira posição da tabela, à espera dos resultados dos jogos de domingo.



"Hoje precisávamos confirmar a vitória sobre o Milan [na rodada passada]. Acreditamos sempre que poderíamos vencer, meus jogadores nunca desistiram e estou muito feliz por eles", declarou o técnico da Juve, Massimiliano Allegri.



A Inter de Milão fica agora na segunda posição, antes de receber a Roma (8ª) no estádio Giuseppe Meazza, enquanto o Milan, agora terceiro, tem um jogo complicado contra o Napoli, atual campeão.



Por sua vez, o Verona fica na 16ª posição, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.



Nos outros jogos deste sábado, Sassuolo (15º) e Bolonia (7º) empataram em 1 a 1, e o Torino (13º) se afastou do fundo da tabela com a vitória por 1 a 0 em sua visita ao Lecce (10º).



-- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília)



- Sexta-feira:



Genoa - Salernitana 1 - 0



- Sábado:



Sassuolo - Bologna 1 - 1



Lecce - Torino 0 - 1



Juventus - Hellas Verona 1 - 0



- Domingo:



(08h30) Cagliari - Frosinone



(11h00) Monza - Udinese



(14h00) Inter - Roma



(16h45) Napoli - Milan



- Segunda-feira:



(14h30) Empoli - Atalanta



(16h45) Lazio - Fiorentina



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Juventus 23 10 7 2 1 16 6 10



2. Inter 22 9 7 1 1 24 5 19



3. Milan 21 9 7 0 2 16 9 7



4. Napoli 17 9 5 2 2 20 10 10



5. Fiorentina 17 9 5 2 2 18 13 5



6. Atalanta 16 9 5 1 3 15 8 7



7. Bologna 15 10 3 6 1 11 8 3



8. Roma 14 9 4 2 3 20 12 8



9. Lazio 13 9 4 1 4 12 12 0



10. Lecce 13 10 3 4 3 10 12 -2



11. Monza 12 9 3 3 3 8 8 0



12. Frosinone 12 9 3 3 3 12 13 -1



13. Torino 12 10 3 3 4 7 12 -5



14. Genoa 11 10 3 2 5 11 14 -3



15. Sassuolo 11 10 3 2 5 13 17 -4



16. Hellas Verona 8 10 2 2 6 6 12 -6



17. Empoli 7 9 2 1 6 3 16 -13



18. Udinese 6 9 0 6 3 5 13 -8



19. Salernitana 4 10 0 4 6 6 20 -14



20. Cagliari 3 9 0 3 6 5 18 -13