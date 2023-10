436

O piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, fez neste sábado (28) a 'pole position' para o Grande Prêmio do México de Fórmula 1, que será disputado no domingo no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México.



Com o tempo de 1:17.166, Leclerc superou seu companheiro de equipe, o espanhol Carlos Sainz, e o holandês Max Verstappen (Red Bull).