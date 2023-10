Polícia proíbe distribuição de apitos entre torcedores da Inter para receber Lukaku

436

A distribuição de apitos antes do jogo entre Inter de Milão e Roma no domingo, que marca o reencontro da torcida 'nerazzurra' com o atacante belga Romelu Lukaku, agora romanista, foi proibida pela polícia italiana, anunciou o grupo de torcedores interistas que idealizou a iniciativa.



"Enésimo abuso, apitos proibidos!", lamentou a torcida Curva Nord Milano em sua conta no Instagram.



O grupo tinha anunciado no mês passado que queria distribuir apitos aos torcedores antes do início do jogo entre Inter e Roma pela 10ª rodada do Campeonato Italiano.



Foram comprados 30 mil apitos, que teriam que ser "usados até perder o fôlego toda vez que quem traiu a nossa camisa tocar na bola", explicou o grupo de torcedores, sem citar o nome de Lukaku.



A decisão de proibir o "apitaço" foi tomada pela polícia de Milão após a recomendação do Grupo Operacional de Segurança (GOS), responsável pela segurança nos jogos de futebol na Itália.



Apesar disso, os torcedores da Inter planejam desobedecer a ordem e organizar uma recepção "calorosa" para Lukaku.



O atacante belga, de 30 anos, foi um dos destaques da grande temporada da Inter de Milão, que chegou à final da Liga dos Campeões.



Mas na janela de transferências no meio deste ano, preferiu retornar ao Chelsea, que o emprestou à Roma, clube pelo qual já marcou dez gols, sete deles na Serie A.