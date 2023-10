Hotel onde 'Chaves' foi gravado, em Acapulco, é destruído por furacão

436

O famoso hotel Emporio Acapulco, cenário de um dos episódios mais especiais do seriado Chaves , o “Vamos Todos à Acapulco”, ficou destruído após a passagem de um furacão que atingiu a cidade na última quarta-feira (25/10). Segundo autoridades locais, a tempestade, que teve ventos de 270 km/h, deixou 80% dos hotéis da cidade destruídos.



Nesta sexta-feira (27/10), o hotel Emporio Acapulco emitiu uma nota fornecendo atualizações sobre a situação. “Diante dos acontecimentos causados pela passagem do Furacão Otis, queremos comunicar que no Hotel Emporio Acapulco todos os nossos hóspedes e colaboradores estão bem, disponibilizamos um espaço seguro e a atenção possível para garantir o bem-estar de todas as pessoas em nossas instalações” disse o hotel.

Ainda em nota, o Emporio Acapulco afirmou que seguem rigorosamente os protocolos de desastres naturais estabelecidos pela Proteção Civil, o que permitiu que fosse possível começar rapidamente a avaliar os possíveis impactos que o furacão tem deixado.

Nas redes sociais, hóspedes compartilharam imagens de como ficou o hotel. “Amigos, nós estamos bem, mas devo aceitar que por um milagre. Está tudo destruído”, escreveu o hóspede Raymundo Ceja, em seu perfil pessoal ao compartilhar as imagens.

Exibido em 1977, os três episódios de Chaves em Acapulco, que mostram o protagonista acompanhado dos outros personagens da vila no hotel, tornaram-se alguns dos mais populares e memoráveis do seriado.



Furacão

Segundo o governo mexicano, o furacão Otis, que foi registrado como nível 5 na escala Saffir-Simpson — a mais alta da categoria, atingiu ventes de até 270 quilômetros por hora, deixando 27 mortos e quatro desaparecidos na região portuária de Acapulco.

“Infelizmente, recebemos o relatório dos governos estadual e municipal de 27 pessoas mortas e quatro desaparecidas”, disse a secretária de Segurança, Rosa Icela Rodríguez, durante a coletiva de imprensa presidencial.

Ainda segundo o governo, a intensidade dos ventos derrubaram todas as árvores e inúmeros postes, além de relatos de quedas de estruturas de casas. Devido à sua extensa costa no Pacífico e no Atlântico, o México é um dos países mais vulneráveis a furacões, e sofre com ao menos uma dúzia de fenômenos meteorológicos por ano.