436

O Ministério da Saúde do Hamas anunciou neste sábado (28) que 7.703 pessoas morreram na Faixa de Gaza desde o início da guerra com Israel.



Segundo o ministério, mais de 3.500 crianças estão entre as mortes registradas desde o início da guerra, em 7 de outubro. O último relatório divulgado na sexta-feira informava 7.326 mortos.