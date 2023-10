Brasil vai enfrentar a Colômbia na final do beisebol do Pan

436

A surpreendente seleção brasileira de beisebol vai enfrentar neste sábado (27) a Colômbia na final dos Jogos Pan-Americanos Santiago-2023, que terá um campeão inédito.



O Brasil perdeu nesta sexta-feira a invencibilidade ao ser superado pelo México por 5 a 1, mas chegou à decisão graças à vitória por 5 a 3 sobre o Panamá com que abriu o 'Super Round' na quarta-feira.



A vaga na decisão já estava assegurada porque o Brasil não podia mais ser ultrapassado por duas seleções na última rodada do quadrangular.



Em sua campanha 'dos sonhos' o Brasil venceu seleções de grande tradição no beisebol. Na estreia, derrotou a Venezuela, sexta no ranking mundial, por 3 a 1. Na segunda rodada do Grupo B, bateu a Colômbia em jogo dramático que teve duas prorrogações e em que os brasileiros conseguiram virar após estarem perdendo por 4 a 0 para vencer por 8 a 7.



Em seguida o Brasil venceu por 4 a 2 a tradicionalíssima seleção de Cuba, que apesar de não contar com seus principais jogadores, é uma das grandes potências do esporte.



Antes de enfrentar o México o Brasil jogou contra o Panamá, a quem venceu por 5 a 3.



Neste sábado, panamenhos e mexicanos vão se enfrentar logo pela manhã, para decidir quem vai levar a medalha de bronze.