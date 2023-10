Max Verstappen lidera treinos livres do GP do México

436

O piloto holandês da Red Bull Max Verstappen se mostrou invencível nesta sexta-feira (27), ao ser o mais rápido nas duas sessões de treinos livres do Grande Prêmio da Cidade do México-2023 de Fórmula 1, disputadas no Autódromo Hermanos Rodríguez.



Desde a primeira sessão, Verstappen manifestou sua ambição de vencer no domingo o Grande Prêmio do México pela quinta vez na história e também de estabelecer o novo recorde de maior número de vitórias em uma temporada, com 16.



O recém sagrado tricampeão mundial registrou o tempo de 1 minuto, 19 segundos e 718 milésimos no treino inicial. No segundo, ele melhorou seu tempo para 1m18s686.



O segundo lugar da primeira sessão ficou com o tailandês Alexander Albon, da Williams, a 95 milésimos de Verstappen.



O segundo treino terminou com o britânico Lando Norris, da McLaren, na segunda posição, 119 milésimos atrás do holandês da Red Bull.



Sergio Pérez, piloto mexicano da Red Bull, se dedicou a ajustar seu carro, e terminou em terceiro lugar na primeira sessão, 297 milésimos atrás do companheiro de equipe Verstappen, e em quinto na segunda sessão, 302 milésimos atrás.



Pela Ferrari, o monegasco Charles Leclerc teve os melhores desempenhos: nos primeiros treinos foi quinto com o tempo de 1m20.297 e na segunda sessão subiu para a terceira colocação com 1m18.952.



Lewis Hamilton - duas vezes vencedor do GP do México - teve um dia bastante discreto. O piloto britânico da Mercedes foi décimo primeiro no primeiro treino (1:20.724) e quinto no segundo (1:19.024).



As atividades do Grande Prêmio da Cidade do México continuam neste sábado. O terceiro treino livre terá início às 14h30 (horário de Brasília) e a classificação está marcada para as 18h.



--- Resultados da primeira sessão de treinos livres do GP do México-2023:



1. Max Verstappen Bull) 1:19.718



2. Alexander Albon 1:19.813



3. Sergio Pérez Bull) 1:20.015



4. Lando Norris 1:20.237



5. Charles Leclerc 1:20.297



6. Oscar Piastri 1:20.463



7. Carlos Sainz Jr 1:20.479



8. Daniel Ricciardo Bull) 1:20.568



9. Estéban Ocon 1:20.677



10. Lance Stroll Martin-Mercedes) 1:20.687



11. Lewis Hamilton 1:20.724



12. Nico Hülkenberg 1:20.968



13. Guanyu Zhou Romeo-Ferrari ) 1:21.129



14. Logan Sargeant 1:21.157



15. Oliver Bearman 1:21.313



16. Fernando Alonso Martin-Mercedes) 1:21.347



17. Isack Hadjar Bull) 1:21.941



18. Jack Doohan 1:22.109



19. Frederik Vesti 1:22.937



20. Théo Pourchaire Romeo-Ferrari) 0.000



--- Resultados da segunda sessão de treinos livres do GP do México:



1. Max Verstappen Bull) 1:18.686



2. Lando Norris 1:18.805



3. Charles Leclerc 1:18.952



4. Valtteri Bottas Romeo-Ferrari) 1:18.955



5. Sergio Pérez Bull) 1:18.988



6. Daniel Ricciardo Bull) 1:19.002



7. Lewis Hamilton 1:19.024



8. Estéban Ocon 1:19.077



9. Oscar Piastri 1:19.163



10. George Russell 1:19.227



11. Carlos Sainz Jr 1:19.257



12. Yuki Tsunoda Bull) 1:19.290



13. Guanyu Zhou Romeo-Ferrari ) 1:19.415



14. Alexander Albon 1:19.446



15. Nico Hülkenberg 1:19.535



16. Pierre Gasly 1:19.642



17. Logan Sargeant 1:19.900



18. Lance Stroll Martin-Mercedes) 1:20.075



19. Kevin Magnussen 1:20.112



20. Fernando Alonso Martin-Mercedes) 1:20.426