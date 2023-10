Argentina, Uruguai e Paraguai querem sediar mais do que três jogos da Copa de 2030

436

Argentina, Uruguai e Paraguai querem receber mais jogos durante a Copa do Mundo de 2030, além dos três já anunciados pela Fifa, informaram autoridades nesta sexta-feira (27) após uma reunião em Montevidéu dos chefes de Estado dos três países.



Pela primeira vez na história do torneio, as confederações de futebol europeia, africana e sul-americana concordaram com uma candidatura única para a Copa do Mundo de 2030, apresentada por Marrocos, Espanha e Portugal, mas com jogos do outro lado do Atlântico, na Argentina, Uruguai e Paraguai.



Para acertar os detalhes da organização destes jogos, o presidente uruguaio, Luis Lacalle Pou, recebeu nesta tarde os seus homólogos da Argentina, Alberto Fernández, e do Paraguai, Santiago Peña.



No almoço, um churrasco na residência presidencial uruguaia, estiveram presentes também o presidente da Conmebol, o paraguaio Alejandro Domínguez, e os ministros dos Esportes dos três países, o uruguaio Sebastián Bauzá, o argentino Matías Lammens, e o paraguaio César García.



Em uma coletiva de imprensa, Bauzá, Lammens e García celebraram a "conquista" e a "grande oportunidade" que a candidatura única representa, e indicaram que vão procurar aumentar o número de jogos organizados pelos três países no Mundial.



"É nossa intenção, e também do presidente Domínguez, da Conmebol, trabalhar para que haja mais jogos e também alguns outros eventos", declarou Lammens.



"Em princípio, o que a Fifa determinou foram esses três jogos e também a possibilidade de uma Fan Fest, o que também é importante pelo seu impacto econômico", mas os três países vão procurar "ter mais participação" no Mundial de 2030, acrescentou.



O presidente da Federação Argentina de Futebol (AFA), Claudio Tapia, já havia anunciado no início de outubro que seu país buscaria esse objetivo.



Bauza disse na sexta-feira que está prevista a "criação de uma unidade especial" que inclua a Conmebol e as associações de futebol dos três países, "e no âmbito dessa unidade, trabalhar para realizar mais jogos".



Questionado sobre onde será a festa de abertura da Copa do Mundo de 2030, Lammens pediu a palavra.



"É muito provável que o primeiro jogo seja disputado no Uruguai", disse o ministro argentino dos Esportes, acrescentando que "simbolicamente é apropriado", dado que foi neste país que se realizou a primeira Copa do Mundo, em 1930.



A FIFA ainda terá de validar os critérios técnicos e só premiará oficialmente a organização da competição no final de 2024, mas com a aprovação "unânime" da candidatura pelo Conselho da Fifa, o caminho parece claro para este formato intercontinental inédito.



Os três países sul-americanos, que inicialmente apresentaram uma candidatura para organizar o torneio junto com o Chile, acabaram renunciando em troca da organização de três partidas que servirão para comemorar o centenário da Copa do Mundo.