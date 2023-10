Wall Street fecha com resultados mistos antes de reunião do Fed

436

A bolsa de valores de Nova York encerrou o pregão desta sexta-feira (27) com resultados mistos, com o Dow Jones em nítida queda e o S&P; 500 em zona de correção, antes de uma reunião crucial do Federal Reserve (Fed), o banco central americano.



O índice Dow Jones caiu 1,12% e o S&P; 500, 0,48%, já em zona de correção, pois está 10% abaixo de seu último máximo. Por outro lado, o índice tecnológico Nasdaq conseguiu se manter em terreno positivo (+0,38%), sustentado pelos resultados da Amazon (+6,83%).



Trata-se da segunda semana consecutiva com pardas semanais para o Dow Jones e o S&P; 500, e a terceira para o Nasdaq.



"Os vendedores estão na ordem do dia. O mercado está esperando por algum catalisador para mudar sua tendência, e pode ser o Fed", resumiu para a AFP Adam Sarhan, da 50 Park Investments, em alusão à reunião de política monetária do banco central americano marcada para a semana que vem, que decidirá sobre as taxas de juros.



O mercado está praticamente certo de que não haverá mudanças nas taxas, mas espera informações para interpretar como o Fed seguirá atuando no futuro.



"Já vimos isso muitas vezes, o mercado caindo antes de uma reunião do Fed", observou Sarhan. "É uma forma de dizer ao Fed para parar de aumentar as taxas e dar um respiro" aos investidores, explicou o analista.



A situação no Oriente Médio também teve influência no ânimo dos investidores antes do fim de semana. "O mercado reajusta os preços diante da possibilidade de uma ampliação" do conflito, acrescentou Adam Sarhan.



O Exército dos Estados Unidos informou que atacou na quinta-feira duas instalações no leste da Síria utilizadas como arsenal pela Guarda Revolucionária do Irã e grupos afiliados.



Já em matéria econômica, a evolução da inflação em setembro nos Estados Unidos não convenceu o mercado.



O índice PCE, o mais acompanhado pelo Fed para medir o aumento de preços, ficou em 3,4% a 12 meses em setembro. A inflação mensal foi de 0,4%, a mesma variação registrada em agosto e um pouco acima do esperado.



Entre os valores do dia, o Dow Jones foi arrastado pelo desempenho da Chevron (-6,71%), cujos resultados trimestrais viram-se afetados pela baixa interanual do petróleo.



O lucro líquido trimestral da companhia caiu 42%, para 6,53 bilhões de dólares (R$ 32 bilhões, na cotação atual), em comparação com o mesmo período do ano passado, sobre um volume de negócios que caiu 18%, para US$ 51,9 bilhões (R$ 256 bilhões) no período considerado.



Os papéis do JPMorgan caíram 3,63%, para 135,65 dólares, depois que veio à tona a informação de que seu presidente, o influente Jamie Dimon, venderá um milhão de ações entre as que possui do banco americano, pela primeira vez desde que assumiu o cargo em 2005. O montante total será de 140 milhões de dólares (R$ 692 milhões).



Já as ações da Ford despencaram 12,25%, depois de apresentar dados trimestrais abaixo do esperado. O grupo, que firmou um acordo preliminar após 41 dias de greve com o sindicato UAW, indicou na noite de quinta-feira que essa paralização terá um custo de US$ 1,3 bilhão (R$ 6,4 bilhões).



