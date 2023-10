436

A dupla brasileira formada por André Loyola e George Soto conquistou o ouro no torneio de vôlei de praia masculino dos Jogos Pan-americanos de Santiago-2023.



Loyola e Soto tiveram que brigar até o fim contra os cubanos Francisco Cutiño e Juan Rossel, que venceram por 2 sets a 1, com parciais de 21-12, 19-21 e 15-13.



O bronze ficou com os primos chilenos Esteban e Marco Grimalt, que venceram os americanos Hagen Smith e Logan Webber por 2-1 (21-14, 18-21 e 15-12).



- Vôlei de praia masculino:



1. (BRA) - ouro



2. (CUB) - prata



3. (CHI) - bronze