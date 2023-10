Nice vence Clermont fora de casa (1-0) e é líder provisório do Francês

436

O Nice, último time que permanece invicto nesta Ligue 1, venceu por 1 a 0 em sua visita ao Clermont (17º), nesta sexta-feira (27), na abertura da 10ª rodada do campeonato francês.



Com 22 pontos (6 vitórias e 4 empates), o Nice agora tem dois pontos a mais que o Monaco, que joga domingo fora de casa contra o Lille (4º).



Gaëtan Laborde perdeu um pênalti para o Nice aos 37 minutos, chutando por cima do gol de Mory Diaw. A penalidade máxima havia sido marcada após uma falta de Alidu Seidu sobre Hicham Boudaoui. Laborde acabou sendo substituído aos 58 minutos por Terem Moffi.



A equipe da Côte d'Azur finalmente conseguiu marcar aos 74 minutos, com um gol do argelino Hicham Boudaoui, que finalizou à queima-roupa um cruzamento da esquerda de Romain Perraud.



"Estou feliz com este resultado. Estudamos bem o Clermont e suas qualidades. Sabíamos que seria difícil vencer. Jogamos bem, fomos sólidos", comemorou o técnico do Nice, Francesco Farioli.



O Clermont, que no último domingo venceu o lanterna Lyon, por 2 a 1, segue na 17ª posição, penúltimo e na zona de rebaixamento, com apenas uma vitória nesta Ligue 1. O Lyon, com dois pontos a menos, pode ceder seu último lugar da classificação se vencer no domingo em sua visita ao Olympique de Marselha (8º).



O Paris Saint-Germain (3º), agora quatro pontos atrás do Nice, disputa sua partida desta décima rodada no domingo, contra o Brest (5º) fora de casa.



--- Jogos da 10ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:



- Sexta-feira:



Clermont-Ferrand FC - Nice 0 - 1



- Sábado:



(12h00) Reims - Lorient



(16h00) Lens - Nantes



- Domingo:



(09h00) Brest - PSG



(11h00) Metz - Le Havre



Montpellier - Toulouse



Lille - Monaco



(13h05) Rennes - Strasbourg



(16h45) Olympique de Marselha - Lyon



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Nice 22 10 6 4 0 11 4 7



2. Monaco 20 9 6 2 1 23 12 11



3. PSG 18 9 5 3 1 20 7 13



4. Lille 15 9 4 3 2 12 10 2



5. Brest 15 9 4 3 2 9 8 1



6. Reims 14 9 4 2 3 15 12 3



7. Nantes 14 9 4 2 3 16 15 1



8. Olympique de Marselha 12 9 3 3 3 12 12 0



9. Rennes 11 9 2 5 2 15 12 3



10. Toulouse 11 9 2 5 2 11 10 1



11. Le Havre 10 9 2 4 3 10 12 -2



12. Lorient 10 9 2 4 3 15 19 -4



13. Strasbourg 10 9 3 1 5 8 14 -6



14. Lens 9 9 2 3 4 8 13 -5



15. Montpellier 8 8 2 3 3 12 11 1



16. Metz 8 9 2 2 5 8 16 -8



17. Clermont-Ferrand FC 5 9 1 2 6 7 14 -7



18. Lyon 3 9 0 3 6 7 18 -11