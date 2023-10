Ana Patrícia e Duda vencem dupla canadense e levam ouro no vôlei de praia do Pan

436

A dupla brasileira do vôlei de praia, Ana Patrícia e Duda Santos, conquistou a medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos Santiago-2023 ao vencer nesta sexta-feira na final a dupla canadense formada por Brandie Wilkerson e Melissa Humana-Paredes por 2 sets a 0, com parciais de 22-20 e 21-18.



A final do Pan reeditou a briga pelo ouro no Mundial de Vôlei de Praia de 2022, em Roma, onde as brasileiras também venceram as americanas por 2 a 0.



A dupla canadense, quinta colocada no ranking, disputou ponto a ponto e até ficou à frente no placar em alguns momentos, mas as brasileiras cresceram no segundo set.



Apesar de tudo, as canadenses conseguiram subir ao pódio do Pan-Americano pela primeira vez na história.



A medalha de bronze foi para as americanas Nicole Quiggle e Sarah Murphy, que venceram as argentinas Ana María Gallay e Fernanda Pereyra por 2-0 (21-18 e 21-10).



- Vôlei de praia feminino:



1. (BRA) - ouro



2. (CAN) - prata



3. (EUA) - bronze