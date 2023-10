Fifa confirma suspensão de dez meses a Tonali por envolvimento com apostas

436

A suspensão de dez meses anunciada na quinta-feira ao meia Sandro Tonali, do Newcastle, pela Federação Italiana de Futebol devido a seu envolvimento com apostas esportivas ilícitas foi ratificada nesta sexta pela Fifa.



"A sanção contra Tonali é de 18 meses: dez meses de suspensão e oito de liberdade condicional", havia informado a Federação Italiana na quinta.



Tonali, que vestiu a camisa da seleção italiana quinze vezes, não voltará a jogar nesta temporada e perderá a Euro-2024, para o qual a sua equipe, atual campeã, ainda luta para se classificar.



Mais cedo nesta sexta-feira, Eddie Howe, treinador do Newcastle (6º colocado da Premier League), afirmou que havia "grandes chances" de Sandro Tonali ser relacionado para o jogo de sábado fora de casa contra o Wolverhampton.



"Ouvimos a notícia, mas ainda não recebemos nada das autoridades italianas, por isso estamos aguardando a confirmação oficial", disse Howe. Mas com a ratificação da punição, Tonali não poderá estar no jogo.



Tonali foi suspenso por seu envolvimento com apostas esportivas ilegais, agravadas por ter apostado em jogos do Brescia (2017-2020) e do Milan (2020-2023) quando ele jogava por essas duas equipes. A sanção é acompanhada da obrigação de se submeter a um tratamento para acabar com o vício em jogo.



A transferência de Tonali para o Newcastle em julho por 64 milhões de euros (cerca de 337 milhões de reais pela cotação atual), fez dele o jogador italiano mais caro da história. Na quarta-feira, pela Liga dos Campeões, ele participou da partida em que seu time perdeu por 1 a 0 para o Borussia Dortmund.