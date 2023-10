Relatora da ONU denuncia assassinatos e ameaças a defensores de DH em Honduras

436

Os assassinatos e ameaças a defensores dos direitos humanos são "alarmantemente elevados" em Honduras, denunciou, nesta sexta-feira (27), a relatora da ONU sobre liberdade de expressão, Irene Khan, ao encerrar uma visita ao país centro-americano.



"A violência, as ameaças, os ataques digitais, a intimidação, criminalização e a perseguição a defensores dos direitos humanos, jornalistas e comunicadores sociais continuam sendo alarmantemente elevados", expressou, em entrevista coletiva.



Irene Khan apresentou um relatório preliminar de sua visita a Honduras, realizada a convite do governo, e disse que entregará o relatório final ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, com sede em Genebra, em junho de 2024.



O Escritório do Alto Comissariado dos Direitos Humanos em Honduras "registrou 944 jornalistas e defensores dos direitos humanos vítimas de ataques entre janeiro de 2021 e setembro de 2023", informou Irene, ressaltando que o país é conhecido como "um dos mais perigosos do mundo" para defensores dos direitos humanos e jornalistas.



Segundo a estatal Comissão Nacional dos Direitos Humanos (Conadeh), "desde 2002 foram registrados 96 casos de assassinato de jornalistas, mas apenas oito deles foram investigados", disse Irene.