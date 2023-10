Próxima temporada da Bundesliga vai começar duas semanas depois de Paris-2024

436

O campeonato alemão de futebol (temporada 2024-2025) terá início numa sexta-feira, 23 de agosto de 2024, anunciou nesta sexta-feira a Liga Alemã (DFL), ou seja, duas semanas depois dos Jogos Olímpicos, o que poderá afetar vários jogadores da Bundesliga.



O fim de semana de 23, 24 e 25 de agosto de 2024 marcará o início da temporada 2024-2025 da Bundesliga, que terminará em 17 de maio de 2025, explicou a DFL em um comunicado.



A Supercopa da Alemanha, disputada entre o campeão da liga e o campeão da Copa, além das oitavas de final da Copa da Alemanha, será realizada no fim de semana anterior ao início da Bundesliga.



O torneio olímpico começará em 24 de julho de 2024, dois dias antes da cerimônia de abertura no rio Sena, em Paris, e terminará no Parque dos Príncipes na sexta-feira, 9 de agosto.



Afetará jogadores de menos de 23 anos (nascidos após 1º de janeiro de 2001), com a possibilidade de cada seleção ter até três jogadores nascidos antes dessa data.



A Alemanha não conseguiu se classificar para os Jogos Olímpicos, após ser eliminada na fase de grupos da Euro-2023 Sub-21.