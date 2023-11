EUA ataca duas instalações usadas por forças iranianas na Síria

436

O Exército americano informou ter atacado na quinta-feira (26) duas instalações no leste da Síria usadas pelos Corpos da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) e por grupos afiliados, anunciou o secretário da Defesa, Lloyd Austin.



"Os ataques de precisão de autodefesa são uma resposta a uma série de ataques em curso e, em sua maioria, sem êxito, contra o pessoal dos Estados Unidos no Iraque e na Síria, por grupos de milícias apoiados pelo Irã, que começaram em 17 de outubro", disse ele por meio de um comunicado.



Um cidadão americano que trabalhava como empreiteiro morreu de ataque cardíaco em um desses ataques, e 21 militares dos EUA sofreram "ferimentos leves, mas todos voltaram às suas funções", relatou Austin.



Nesta sexta-feira, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, explicou que os bombardeios "tiveram como alvo direto instalações de armazenamento e depósito de munições, que sabemos que seriam utilizados por estas milícias, especialmente na Síria".



Os ataques na Síria ocorrem depois de uma advertência feita na quinta-feira pelo presidente Joe Biden ao líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, contra ataques às tropas americanas, disse a Casa Branca.



"Uma mensagem direta foi transmitida. Isso é o máximo que vou dizer", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, a repórteres, recusando-se a comentar como a mensagem foi transmitida.



Em sua declaração, Austin marcou uma distância entre os ataques na Síria às instalações utilizadas pelos IRGC do conflito em curso entre Israel e os militantes do Hamas em Gaza.



"Estes ataques, cuidadosamente concebidos em autodefesa, buscaram apenas proteger e defender o pessoal americano no Iraque e na Síria", frisou.



"São separados e distintos do conflito em curso entre Israel e o Hamas e não constituem uma mudança na nossa abordagem ao conflito de Israel e do Hamas", acrescentou.



Nesta sexta, um alto funcionário americano informou que as forças de seu país tinham derrubado um drone de ataque perto de uma de suas bases militares no Iraque.



"As forças americanas abriram fogo contra um drone de ataque a alguns poucos quilômetros da base Al Assad, no Iraque, e conseguiram derrubá-lo", disse o alto funcionário.