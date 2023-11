Militar colombiano envolvido no assassinato de presidente do Haiti pega prisão perpétua

436

Um militar colombiano reformado foi condenado à prisão perpétua, nesta sexta-feira (27), em um tribunal de Miami (Flórida), por participar do assassinato do presidente do Haiti Jovenel Moïse, em 7 de julho de 2021, um crime que mergulhou o país caribenho no caos.



Germán Rivera, considerado um dos líderes dos mercenários que executaram o crime, se apresentou perante ao juiz federal Jose E. Martínez para ouvir sua sentença.



No mês passado, o capitão reformado admitiu ter dado apoio ao complô criminoso e conspirado para matar ou sequestrar uma pessoa fora dos Estados Unidos.



O acusado, vestindo uniforme marrom de presidiário e com os pés e as mãos acorrentados, rejeitou seu direito a se pronunciar antes de ouvir a sentença.



Rivera é a segunda pessoa condenada nos Estados Unidos pela morte do presidente haitiano. O país americano tem jurisdição sobre este caso porque o plano para assassinar Moïse foi organizado em parte na Flórida.



Rodolphe Jaar, um empresário haitiano-chileno, foi condenado à prisão perpétua por sua participação no crime.



Em 7 de julho de 2021, um comando armado de cerca de 20 colombianos matou a tiros o presidente haitiano, de 53 anos, em sua residência particular em Porto Príncipe, sem a interferência de seus guarda-costas.



Rivera manteve várias reuniões com os outros conspiradores e fez parte do comboio armado que foi à residência de Moïse no dia do assassinato, segundo ele próprio admitiu.



Segundo a Promotoria americana, dois executivos de uma empresa de segurança de Miami idealizaram um plano para sequestrar Moïse e substituí-lo por Christian Sanon, um cidadão haitiano-americano que queria se tornar presidente do país caribenho.



O objetivo destes incentivadores - o venezuelano Antonio Intriago e o colombiano Arcángel Pretel Ortiz - era fechar contratos lucrativos para construir obras de infraestrutura e fornecer forças de segurança a um futuro governo chefiado por Sanon, também indicado nos Estados Unidos.



Sua ideia principal era sequestrar Moïse, mas ao não consegui-lo, os conspiradores decidiram matar o presidente.



Desde então, o Haiti atravessa um período de grande insegurança. Quadrilhas controlam cerca de 80% de Porto Príncipe e os crimes violentos, como extorsão mediante sequestro e assaltos à mão armada, dispararam no empobrecido país caribenho.