Biden se reúne com chanceler chinês e pede trabalho conjunto em 'desafios globais'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reuniu, nesta sexta-feira (27), com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, a quem pediu para responderem conjuntamente aos "desafios globais".



"O presidente enfatizou que tanto os Estados Unidos quanto a China precisam gerenciar sua relação de forma responsável e manter linhas de comunicação abertas", afirmou a Casa Branca em um comunicado, no qual também ressaltou que "Estados Unidos e China devem trabalhar juntos para abordar os desafios globais".



Wang Yi faz uma visita incomum a Washington, onde manteve uma série de conversas nesta quinta e sexta-feira com o secretário de Estado americano, Antony Blinken, e com o presidente Biden.



As reuniões se inserem em uma tentativa de acalmar uma relação tumultuada entre os dois países e encontrar pontos em comum.



O ministro chinês também tem previsto se reunir com o assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan.



As conversas poderiam servir para preparar uma futura visita do presidente chinês, Xi Jinping, aos Estados Unidos, possivelmente à margem da cúpula da Apec (Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico), que será celebrada em meados de novembro em San Francisco, Califórnia.