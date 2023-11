436

O braço militar do movimento islamista palestino Hamas anunciou que havia disparado uma "salva" de foguetes em direção a Israel nesta sexta à noite, em resposta aos intensos bombardeios israelenses no norte da Faixa de Gaza.



"Uma salva de foguetes em direção às terras ocupadas [Israel], em resposta aos massacres civis palestinos", indicaram as Brigadas Ezzedim Al-Qassam no Telegram.