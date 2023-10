Israel acusa Hamas de travar guerra 'a partir de hospitais' de Gaza; movimento nega

436

O Exército israelense acusou, nesta sexta-feira (27), o movimento islâmico palestino Hamas de usar hospitais da Faixa de Gaza como centros de comando na guerra contra Israel.



"O Hamas trava a guerra a partir dos hospitais", disse o porta-voz das Forças Armadas israelenses, Daniel Hagari, acrescentando que a organização desviou combustível dos hospitais para sua própria "infraestrutura terrorista".



"Os terroristas circulam livremente no hospital Al Shifa" na Cidade de Gaza, o maior do território, declarou Hagari, reiterando a acusação por parte do governo israelense de que o Hamas, que governa a Faixa de Gaza desde 2007, usa os moradores como "escudos humanos".



Os hospitais funcionam como "centros de comando e esconderijo de armas" conectados a uma rede de túneis usados pelo Hamas, insistiu o porta-voz.



O movimento reagiu às acusações e negou que esteja usando os hospitais em sua guerra contra Israel.



"As alegações do porta-voz do Exército inimigo são totalmente infundadas", declarou um dos líderes do movimento, Izzat al Rishq, em um comunicado, negando, particularmente, que "os líderes do Hamas estejam no porão do hospital Al-Shifa", o maior no Hamas, na Faixa de Gaza.