Ex-premier chinês Li Keqiang morre de ataque cardíaco

O ex-primeiro-ministro chinês Li Keqiang morreu aos 68 anos, após sofrer um ataque cardíaco, anunciou a imprensa estatal nesta sexta-feira (27).



"O camarada Li Keqiang estava, nos últimos tempos, descansando em Xangai. Em 26 de outubro, sofreu um ataque cardíaco repentino e morreu a 0h10 de 27 de outubro, depois que todas as tentativas de socorro falharam", informou a agência de notícias Xinhua.



Nomeado em 2013, Li formou, durante uma década, uma dupla com o presidente Xi Jinping. Foi substituído em março no cargo de primeiro-ministro por Li Qiang.



Li Keqiang, economista de formação e anglófono, defendeu uma política econômica pragmática, muito aberta ao investimento estrangeiro e concentrada no apoio ao emprego. Mas a autoridade crescente do presidente chinês em questões econômicas, que se tornou uma área altamente política, limitou sua margem de manobra.



A substituição de Li Keqiang por Li Qiang, ex-chefe do Partido Comunista Chinês (PCC) em Xangai e homem de confiança de Xi Jinping, foi interpretada como um sinal de que seu programa de reformas havia declinado, com um governo cada vez mais controlador de uma economia em desaceleração.



"Sempre me pareceu muito dedicado ao desenvolvimento da China. Era uma pessoa com curiosidade intelectual e um conhecimento muito apurado da economia chinesa", disse o diretor do Instituto da Ásia Oriental da Universidade Nacional de Singapura, Bert Hofman, à AFP.



Assim como milhões de jovens, Li Keqiang foi enviado para o campo durante a Revolução Cultural (1966-1976). Em 1976, aos 21 anos, juntou-se ao PCC e se tornou chefe de uma brigada de produção em sua província natal, Anhui, no leste do país.



Durante os primeiros anos das reformas liberalizantes de Deng Xiaoping, no início da década de 1980, estudou Direito na Universidade de Pequim e, mais tarde, completou sua formação com um doutorado em economia rural.