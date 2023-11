Brasil perde para República Dominicana e fica com a prata no vôlei feminino

436

A seleção brasileira feminina de vôlei perdeu para a República Dominicana nesta quinta-feira e ficou com a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos.



As dominicanas venceram o Brasil por 3 a 0, parciais de 26-24, 25-16 e 25-19, com o apoio majoritário dos 12 mil torcedores que lotaram a Arena Parque O'Higgins, em Santiago, no Chile.



Mais cedo, o México obteve o bronze ao derrotar a Argentina por 3 sets a 2 e subiu ao pódio pela primeira vez em quase meio século.



As 'Rainhas do Caribe' já se classificaram para os Jogos Olímpicos de Paris-2024 e superaram, sem grandes dificuldades, a seleção brasileira, que não sobe ao topo do pódio dos Jogos Pan-Americanos desde Guadalajara-2011.



As jogadoras brasileiras sofreram o golpe emocional após perderem um primeiro set muito disputado e permitiram que as campeãs abrissem uma vantagem já decisiva de 19-12 no segundo set.



No terceiro e último set continuaram a explorar a sua superioridade física e mantiveram o Brasil à distância até que um último saque de Brayelín Martínez, um de seus destaques, garantiu a vitória em uma hora e 23 minutos de jogo.



A própria Martínez foi a maior pontuadora do jogo (13), enquanto Sabrina Machado se destacou pelo Brasil com 12 pontos.



A seleção brasileira se manteve com seus quatro ouros pan-americanos e não conseguiu se aproximar à líder Cuba, que na história dos Jogos conquistou 8.



Já a República Dominicana obteve a segunda medalha de ouro consecutiva e a terceira no total, já que também triunfou diante de sua torcida na edição de Santo Domingo, em 2003.



A seleção caribenha chegou na quadra com o ímpeto do sucesso alcançado no pré-olímpico de setembro, onde garantiu passagem para disputar os Jogos de Paris no ano que vem.



Para a República Dominicana será a quarta participação olímpica e tentará quebrar a barreira das quartas de final, que alcançou em Londres-2012 e Tóquio-2020.



- Medalhistas do vôlei feminino de Santiago-2023:



1. República Dominicana - ouro



2. Brasil - prata



3. México - bronze