Betis confirma sua reação na Liga Europa com vitória no Chipre

O Betis confirmou sua recuperação na Liga Europa ao vencer por 1 a 0 em sua visita ao cipriota Aris Limassol, nesta quinta-feira (26), pela terceira rodada da segunda maior competição europeia de clubes.



No grupo C, o Betis é agora o líder isolado com 6 pontos, dois à frente do Sparta Praga e Glasgow Rangers, que também empataram sem gols nesta quinta. O Aris Limassol fecha a classificação com 3 pontos.



A Liga Europa começou mal para a equipe andaluza, que foi derrotada por 2 a 0 pelo Rangers na primeira rodada. Na segunda, o Betis reagiu e venceu o Sparta Praga por 2 a 1, em Sevilha, e a vitória desta quinta-feira já coloca o time comandado pelo chileno Manuel Pellegrini no caminho certo rumo à próxima fase da competição.



O jogo no Chipre foi especialmente complicado e o Betis teve de esperar até os 75 minutos para marcar o único gol da partida, convertido por Ayoze Pérez, que aproveitou uma sobra na área após uma cabeçada de seu companheiro Assane Diao no travessão.



Momentos antes, o Aris havia mandado uma bola na trave por meio do sul-africano Mabhuti Mayambela.



Ao lado de Ayoze Pérez, o outro destaque da vitória do Betis foi o zagueiro argentino Germán Pezzella, que teve duas intervenções decisivas para evitar gols do gabonês Shavy Babicka.



A primeira foi aos 4 minutos, quando Pezzella evitou que Babicka abrisse o placar para o Aris, afastando quando o gol estava vazio. Aos 52 minutos, o argentino impediu que o senegalês Yannick Gomis finalizasse para o gol.



Betis e Aris Limassol voltam a se encontrar na quarta rodada do grupo, na quinta-feira, 9 de novembro, desta vez na Espanha, no estádio Benito Villamarín.



O Villarreal, o outro time espanhol que disputa a Liga Europa, teve seu jogo contra o Maccabi Haifa adiado devido à guerra de Israel contra o movimento islamista palestino Hamas, na Faixa de Gaza.