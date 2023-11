Descobertos em Galápagos novos arrecifes de coral e montes submarinos

436

Cientistas descobriram dois novos arrecifes de coral e dois montes submarinos inexplorados nas ilhas Galápagos, um arquipélago com flora e fauna únicas no mundo, informou, nesta quinta-feira (26), a Fundação Charles Darwin (FCD).



O maior arrecife "tem 800 metros de comprimento, o equivalente a oito campos de futebol", e o segundo tem "250 metros de comprimento", informou a FCD em um comunicado.



Os arrecifes estão entre 370 e 420 metros de profundidade no fundo do mar de Galápagos e apresentam "uma rica diversidade de espécies de corais pétreos, o que indica que provavelmente estão se formando durante milhares de anos", acrescentou a fundação.



Além dos arrecifes de coral, a equipe de pesquisadores descobriu dois montes submarinos inexplorados, cuja existência era sugerida por imagens de satélite.



Os novos arrecifes se somam à descoberta de abril passado, quando outra expedição encontrou um arrecife coralino no cume de um monte submarino não cartografado na parte central de Galápagos.



A expedição durou 30 dias e participaram dela 24 cientistas de 13 organizações e universidades, entre elas o Instituto de Pesca e Ciências Marinhas da Memorial University of Newfoundland and Labrador, o Parque Nacional Galápagos, a Fundação Charles Darwin, a Sociedade Geográfica Nacional, a Universidade de Bristol, o Instituto Oceanográfico de Woods Hole, a Universidade da Costa Rica, entre outros.



"Encontrar arrecifes tão profundos e longevos nos aproxima a passos largos de proteger dimensões ocultas da diversidade oceânica e de compreender o papel que os hábitats profundos desempenham na manutenção da saúde dos nossos oceanos", disse Stuart Banks, pesquisador da FCD, citado em um comunicado.



Galápagos, um arquipélago localizado a 1.000 km da costa do Equador e considerado reserva da biosfera, conta com uma área marinha protegida de 198.000 km2.



Até abril deste ano, o Parque Nacional Galápagos considerava que o arrecife Wellington, em frente à ilha Darwin, fosse o único sobrevivente do fenômeno climático El Niño de 1982-1983.



O frágil ecossistema de Galápagos faz parte do Patrimônio Natural da Humanidade e inspirou o naturalista inglês Charles Darwin a escrever a teoria da evolução das espécies no século XIX.